U BiH danas sunčano, temperatura na jugu i do +22

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Naoblačenje sa sjevera tokom noći na utorak, a vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 20, na jugu do 22 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 17 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.