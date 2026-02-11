Elvedina Muzaferija sutra vozi Super‑G na ZOI Milano Cortina 2026.

Sutra, 12.02.2026. u 11:30 Elvedina Muzaferija vozi Super‑G na ZOI Milano Cortina 2026.

Elvedina ponosno nosi zastavu Bosne i Hercegovine. U nedjelju je ostvarila historijski rezultat za BiH — 20. mjesto u spustu .

“U nedjelju sam vozila prvu utrku na ovim Olimpijskim igrama i ostvarila sam najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu ikada, ali to definitivno nije moj finalni cilj. Znam da mogu puno bolje i više tako da se radujem Super‑G utrci u četvrtak i nadam se što boljem rezultatu”, izjavila je Elvedina.

Najbolji olimpijski plasman BiH u Super‑G do sad bio je 25. mjesto (Peking 2022).

Pred našom Elvedinom je sada novi izazov. Sretno!!!

Podsjetimo, bnosanskohercegovački olimpijac Strahinja Erić nastupio je u kvalifikacijama nordijskog skijanja – disciplina sprint na ZOI Milano Cortina 2026!

Od 95 takmičara Erić se plasirao na 67. mjesto sa vremenom 3:35.07. Strahinja se ovim rezultatom nije uspio kvalifikovati među 30 takmičara koji idu u naredni krug, a našeg olimpijca 13. februara u 11:45h očekuje naredni nastup u disciplini 10 km. Za bh. nordijskog skijaša Strahinju Erića ovo su druge Olimpijske igre u karijeri.

Boje Bosne i Hercegovine na Zimskim olimpijskim igrama brani pet sportista: Elvedina Muzaferija, Esma Alić i Marko Šljivić u alpskom skijanju, te Strahinja Erić i Teodora Delipara u skijaškom trčanju.