Kiša će nas pratiti i naredne sedmice

U Bosni i Hercegovini (BiH) će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, a padavine će se zadržati i u narednim danima.

Kako je navedeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHZ), kiša će tokom dana slabiti.

Dnevna temperatura zraka danas će se kretati između sedam i 13 stepeni celzija, a na jugu do 15.

Očekivana količina padavina u toku 24 sata u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne između 30 i 40, lokalno do 50 l/m2. . U ostalim područjima od 10 do 20 l/m2.

U subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje na sjeveru Bosne, a poslije podne i tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi u većini područja.

Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje veći dio dana jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od dva do osam stepeni celzija, a dnevna od osam do 14, na jugu do 18 stepeni celzija.

Očekivana količina padavina u toku 24 h u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne između 10 i 15, lokalno do 20 l/m 2 . U ostalim područjima od 2 do 10 l/m 2 .

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i na sjeveru Hercegovine je povremeno moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni celzija, a dnevna od osam do 14, na jugu do 10 stepeni celzija.

Očekivana količina padavina u toku 24 h između 1 i 5, lokalno do 10 l/m 2 . U Hercegovini se ne očekuju padavina.

Padavine se očekuju i početkom naredne sedmice, a na vrhovima planina se očekuje snijeg.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne u ponedjeljak se očekuje umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od dva do osam, na jugu do 12 stepeni celzija, a dnevna od četiri do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 13 stepeni celzija.

Očekivana količina padavina u toku 24 h od dva do 10, na sjeverozapadu Bosne do 15 l/m 2 .

Kiša i pljuskovi se učekuju i u utorak u većem dijelu zemlje.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od dva do osam, na jugu do 10, a dnevna od pet do 11, na jugu od 12 do 18 stepeni celzija

Očekivana količina padavina u toku 24 h u centralnim i istočnim područjima Bosne između 15 i 25, lokalno do 30 l/m 2 . U ostalim područjima od 2 do 10 l/m 2 .