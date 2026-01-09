Od jutarnjih -7, do dnevnih 5 stepeni Celzijusa, popodne pljuskovi

Jutros je pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Drvar i Zenica -11; Bijeljina -10 Sarajevo -9; Doboj, Sanski Most i Tuzla -8; Bjelašnica, Livno i Srebrenik -7; Banja Luka -6; Bihać -5; Mostar -2; Trebinje -1°C.

Danas pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabim sa snijegom. U drugoj polovini dana u Bosni u nizinama će padati i kiša koja će se lediti. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C.

Danas u Srebreniku očekuje se hladno i vjetrovito jutro s temperaturama do -7 stepeni. Tokom dana temperatura će polako rasti do oko 5 stepeni, ali s povećanjem vlažnosti i padavina. Od kasnog poslijepodneva do noći očekuju se pljuskovi, koji mogu biti i obilni, posebno oko ponoći.