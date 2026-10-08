BH Pošta ulaže milione: Novi sistem sortirat će 7.000 paketa na sat

BH Pošta nabavlja sistem vrijedan 3,16 miliona KM s PDV-om, koji će sortirati najmanje 7.000 pošiljaka na sat. Isporuka je planirana u roku od 180 dana.

JP BH Pošta Sarajevo planira nabavku automatizovanog sistema za sortiranje pošiljaka kapaciteta najmanje 7.000 paketa na sat. Investicija je procijenjena na 2,7 miliona KM bez PDV-a, odnosno 3,16 miliona KM s PDV-om, a tenderska dokumentacija otkriva da će novi sistem omogućavati automatsko očitavanje kodova, vaganje i mjerenje dimenzija pošiljaka te njihovo usmjeravanje prema najmanje 30 odredišta.

BH Pošta je raspisala tender za nabavku sistema za mašinsko sortiranje paketa za potrebe Službe Prerada, a rok za dostavljanje ponuda je 23. novembar 2026. godine.

Prema tenderskoj dokumentaciji u koju je Akta.ba imala uvid, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.700.000 KM bez PDV-a, odnosno 3.159.000 KM s PDV-om.

Riječ je o otvorenom postupku javne nabavke, a predviđeno je i provođenje elektronske aukcije.

Do 7.000 pošiljaka na sat i najmanje 30 odredišta

Jedan od najznačajnijih zahtjeva odnosi se na kapacitet budućeg sistema. BH Pošta traži opremu koja će omogućavati sortiranje najmanje 7.000 pošiljaka na sat, odnosno više od 116 pošiljaka u minuti.

Sistem mora imati najmanje 30 izlaznih odredišta za razvrstavanje, uz dodatni izlaz za pošiljke koje nisu sortirane ili su odbačene iz procesa.

Predviđena je modularna konstrukcija koja će omogućavati naknadno proširenje broja izlaza i prilagođavanje sistema budućim potrebama.

Oprema će morati obrađivati pošiljke težine od 150 grama do 31,5 kilograma, uključujući pakete, kartonske kutije, koverte i pošiljke umotane u foliju ili najlonske vrećice.

Najveće dopuštene dimenzije pojedinačne pošiljke iznose 80 puta 60 puta 60 centimetara.

Kamere će čitati kodove, a sistem automatski vagati pakete

Tenderska dokumentacija predviđa ugradnju sistema za dinamičko vaganje, mjerenje dimenzija i skeniranje pošiljaka.

Kamere visoke rezolucije morat će očitavati jednodimenzionalne i dvodimenzionalne bar-kodove s pet strana paketa, uključujući i pošiljke čije su naljepnice oštećene ili nepravilno postavljene.

Istovremeno, sistem će automatski mjeriti težinu i dimenzije pošiljaka dok se kreću transportnom trakom, bez potrebe za njihovim zaustavljanjem.

Na osnovu očitanih podataka, pošiljke će biti usmjeravane prema odgovarajućim izlazima.

Predviđena je i integracija s informacionim sistemom BH Pošte, kako bi se podaci o pošiljkama razmjenjivali tokom procesa sortiranja, a informacije o završenim operacijama automatski evidentirale.

Sistem dug do 50 metara

Prema tehničkoj specifikaciji, novi sistem bit će pravolinijske konfiguracije, zasnovan na povezanim modulima koji će pošiljke usmjeravati lijevo ili desno.

Ukupne dimenzije sistema ne smiju prelaziti 50 metara dužine i 2,75 metara širine.

BH Pošta zahtijeva i centralizovani nadzor putem softvera koji će operaterima omogućavati praćenje rada transportnih traka, senzora, preusmjerivača i drugih komponenti.

Sistem će prikazivati radna stanja, zastoje i eventualne kvarove, što bi trebalo olakšati održavanje i smanjiti vrijeme potrebno za otklanjanje problema.

U okviru nabavke predviđena je i isporuka 60 plastičnih kutija na točkovima za manipulaciju pošiljkama.

Rok za isporuku 180 dana

Izabrani dobavljač imat će rok od 180 dana od potpisivanja ugovora za isporuku sistema na lokaciju koju odredi BH Pošta.

Nakon isporuke, instalacija mora biti završena u roku od 25 dana, nakon čega slijedi petodnevni probni rad.

Tokom probnog rada predviđena je i obuka zaposlenih koji će upravljati novom opremom.

Minimalni garantni period iznosi godinu dana, računajući od uspješnog završetka probnog rada i obuke.

To znači da bi, prema predviđenim rokovima, od potpisivanja ugovora do završetka instalacije i probnog rada moglo proteći približno sedam mjeseci.

Modernizacija obrade pošiljaka

Nabavka dolazi u vrijeme kada razvoj internet trgovine povećava značaj brze i efikasne obrade paketnih pošiljaka.

Automatizacija sortiranja omogućava da se veći broj pošiljaka obradi uz manje ručnih operacija, dok povezivanje opreme s informacionim sistemima otvara prostor za preciznije praćenje njihovog kretanja kroz logističku mrežu.

Za BH Poštu to predstavlja mogućnost unapređenja procesa obrade paketa, posebno u periodima povećanog obima pošiljaka.

Ipak, stvarni efekti investicije na brzinu dostave zavisit će i od organizacije transporta, distributivne mreže i drugih dijelova poštanskog sistema.

Postupak nabavke je u toku, a konačna cijena opreme i naziv dobavljača bit će poznati nakon njegovog završetka.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208970/bh-posta-ulaze-milione-novi-sistem-sortirat-ce-7000-paketa-na-sat