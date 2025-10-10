Potpisana dva ugovora za sufinansiranje projekata poboljšanja vodosnabdijevanja na području Srebrenika

Danas je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona potpisao dva ugovora o sufinansiranju s ministrom Fedahijom Ahmetovićem, u okviru Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2025. godinu.

Za oba projekta već je proveden postupak javne nabavke, a njihova realizacija počinje uskoro.

Prvi projekat odnosi se na izgradnju rezervoara za pitku vodu u naselju Ahmići (MZ Sladna). Za ovaj projekat Grad Srebrenik je dobio 70.000 KM sufinansiranja od Ministarstva, dok je ukupna vrijednost projekta oko 225.000 KM. Realizacijom će se značajno poboljšati stabilnost i sigurnost vodosnabdijevanja na ovom području.

-“Drugi projekat odnosi se na smanjenje pritisaka u distributivnoj mreži gradskog vodovodnog sistema, čime ćemo smanjiti gubitke vode i zaštititi postojeću infrastrukturu. Za projekat „Snižavanje i racionalizacija pritisaka u mreži, te uvođenje mjerenja potrošnje sa nadzorom u cilju smanjenja gubitaka vode u vodovodu grada Srebrenika“ dobili smo 90.000 KM podrške, dok ukupna vrijednost iznosi preko 133.000 KM.

Zajedno sa službama kontinuirano radimo na unapređenju sistema vodosnabdijevanja kako bismo osigurali da svako domaćinstvo u Srebreniku ima stabilan, siguran i kvalitetan pristup pitkoj vodi.

Svjesni smo problema s vodosnabdijevanjem i svakodnevno radimo na rješavanju tog izazova kroz više veoma značajnih projekata koji zahtijevaju i velika finansijska sredstva i vrijeme za implementaciju.

Dobrobit ovih projekata osjetit ćemo u godinama koje dolaze, a trajnu korist imat će i generacije koje dolaze poslije nas”, naveo je gradonačelnik Bjelić.