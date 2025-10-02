Danas hladno i vjetrovito vrijeme

Danas u Srebreniku očekuje se hladno i vjetrovito vrijeme sa temperaturama od 3°C do 12°C. Ujutro će biti vedro i suho, dok će se naveče pojaviti slabiji pljuskovi. Vjetar će puhati umjereno sa udarima do 7 m/s. Zbog hladnoće i vjetra preporučujem toplu zimsku jaknu, šal, kapu i čvršću obuću koja štiti od vlage. Aktivno je upozorenje za jak vjetar za regiju Tuzla koje traje od 1. oktobra 22:00 do 2. oktobra 21:59.

7 Dana

U narednih 7 dana očekujemo promjenjivo vrijeme sa čestim pljuskovima posebno petak, nedjelju i ponedjeljak. Utorak i srijedu će biti najsunčaniji dani sa temperaturama do 25°C i minimalnim padavinama. Najbolji dan za izlet je utorak kada će biti potpuno suho i toplo. U subotu i nedjelju će biti oblačno sa povremenim pljuskovima. Temperaturni raspon će varirati od 1°C do 25°C tokom sedmice.