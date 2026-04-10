Servisne informacije: Danas sunčano, večeras mogući pljuskovi

CIVILNA ZAŠTITA – Rijeka Tinja je u MZ Potpeć, naselje Klisura otrgla obalnu utvrdu čime je ugroženo 15 stambenih objekata, kao i Firma “Jata Grup-Potpeć-Srebrenik”.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Kisura, na koje CZ Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 78 pregleda i 3 terenske intervencije, 5 pacijenata jesu prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, jedna djevojčica i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

Danas se u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo jutro sa temperaturama od 1°C u 6 sati do 14°C popodne. Tokom dana vjetar će biti slab do umjeren, najčešće iz južnih pravaca. Uveče, od oko 19 sati, očekuju se slabi pljuskovi kiše koji će trajati do ponoći, sa najvećom vjerovatnoćom oko 21 sat.

