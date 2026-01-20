Servisne informacije: Gorio odžak u Špionici

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 50 pregleda, 3 terenske intervencije i 2 kućne posjete, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na odžaku kuće u Špionici.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 21.01.2026. godine (srijeda), na području Grada Srebrenika u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani, Crveno Brdo i Straža da se voda, zbog povećane mutnoće, NE može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od -9°C u ranim jutarnjim satima do oko 1°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4 m/s