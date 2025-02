U BiH danas oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša, a na planinama slab snijeg.

Poslije podne ponegdje i na istoku i jugoistoku Hercegovine lokalno slaba kiša. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.