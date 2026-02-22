U Srebreniku održana revija kreacija inspirisanih tradicijom

U okviru manifestacije “Dani Povelje 2026.” sinoć je u Domu kulture u Srebreniku u organizaciji agencije “Fashion Company” održana revija kreacija inspirisanih tradicijom.

Kreacije su djelo poznatih kreatorki Sanele Đoković iz Crne Gore i Aide Korman iz Sarajeva koje su sinoć bile i gošće na ovom događaju, dok su modeli bile djevojke iz Srebrenika.

Publika je mogla vidjeti zanimljive kreacije ovih kreatorki, ali i one kombinacije koje su modeli prezentovali po vlastitom izboru.

U okviru revije upriličen je i lijep muzički program u izvedbi Miralem Mujića.

Ovom revijom spuštena je zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije “Dani Povelje 2026.”, kojom se obilježava se 693. godina Povelje bosanskog Bana Stjepana II Kotromanića, napisane pod Gradom srebrenikom, 15. februara 1333. godine, a čiji je pokrovitelj j gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i Turistička zajednica Grada Srebrenika. Tehnički realizator je JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Ovogodišnja manifestacija inače je protekla uz niz zanimljivih sadržaja za sve generacije i mogla bi se okarakterisati kao znatno sadržajnija od prethodnih.