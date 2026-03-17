U Srebreniku će 22. marta, trećeg dana Ramazan – bajrama, biti održan veliki bajramski koncert poznatog sarajevskog hora “Hamza”.
Koncert će biti upriličen u Velikoj dvorani Doma kulture Srebrenik, gdje će publika imati priliku uživati u bogatom programu duhovne muzike i ilahija po kojima je ovaj hor prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine.
Organizator događaja je Grad Srebrenik, a koncert se održava pod pokroviteljstvom gradonačelnika Adnana Bjelića.
Tehnički realizator je JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz je slobodan.
Veliki bajramski koncert hora “Hamza” u Srebreniku
