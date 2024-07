Visoke cijene: Sezona u Crnoj Gori lošija od prethodne

Hotelijeri smatraju da su visoke cijene, infrastrukturni radovi i nedostatak letova doprinijeli da ova sezona bude lošija od prethodne, prenosi Pobjeda.

Prema riječima Nikole Pejovića iz Udruženja hotela Crne Gore, ocjena za ovu sezonu nije sjajna.

“Sezona je podbacila sigurno 20 posto, lošija je nego lani”, rekao je Pejović za Pobjedu, ističući nepripremljenost i nedovoljno prisustvo državnih dužnosnika u strategiji turizma.

Podaci turističkih organizacija opština Budva, Ulcinj i Herceg Novi daju dublji uvid u trenutno stanje na primorju, a broj turista varira od grada do grada.

Apelira se na lokalne uprave da u proces donošenja odluka uključe ekonomiju i udruženje turističkih djelatnika, kako bi se što učinkovitije rješavali problemi koji se javljaju tokom sezone. Sve su oči uprte prema završnom dijelu sezone, s nadom da će se pokazati da je optimizam bio opravdan.

“Špica sezone kasni, pripreme nisu obavljene, a ministra turizma Vladimira Martinovića nismo vidjeli u njegovom mandatu”, rekao je Pejović, dodavši da mnogi turistički djelatnici ne govore iskreno i misle da će se sve vidjeti. na kraju sezone.

Pejović je napomenuo da su posljedice toga poskupljenja ove godine, kao i raskopani bulevar u Budvi.

“Ako govorimo o drugim gradovima, loši rezultati su posljedica raskopanog bulevara Kotor – Tivat. Ljudi nisu došli biti u blatu ili pijesku, nego uživati. Također, posljedica je nedostatak niskotarifnih firmi. Aerodromi se hvale da je došao rekordan broj gostiju, a o čemu onda Albanija da priča, jer imaju 240 letova dnevno”, naveo je Pejović.

Generalno smatra da je to loša sezona, jer ga niko previše ne hvali.

“Špica sezone kasni, u srpnju smo opet imali “rupu”, juni je bio dosta “šaren” za sve, pa i za mene. Maj i april su bili solidni, imali smo grupe. Ne mogu reći da je sve bilo loše, ali nešto nije kako treba. Gosti su iz regije, Ukrajine, Italije, Rusije, Poljske, Azerbejdžana… Vlasnik sam malog hotela i jučer sam imao šest praznih soba, a ovo bi trebala biti špica i vrijeme kada se traži krevet više . Kad sada dignu PDV za smještaj na 15 posto, jer nema drugog priljeva novca, osim hotelskog dijela, onda će to za nas biti katastrofa. Veliki hoteli već su prodali dio smještaja za iduću godinu, ali zato privatni smještaj, koji čini 70 posto kapaciteta, nije ušao u sustav PDV-a. Vlada nam smanjuje doprinose, ali nam zato diže namete”, rekao je Pejović.

Apelirao je na lokalnu upravu da u proces donošenja odluka uključi ekonomiju, udruženje ugostitelja i hotelijera, jer oni su ti koji imaju prvi kontakt s gostima, vodičima i prijevoznicima, zbog čega precizne podatke mogu dobiti iz terenu i predstavljaju probleme koji se javljaju u praksi.

Prema posljednjim analizama Turističke organizacije Budve, na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi oko 40.000 turista, od čega oko 22.000 u privatnom i 17.000 u hotelskom smještaju, dok ostali turisti borave u hostelima i kampovima, prenosi SEEbiz.

“Kada se trenutna posjećenost uporedi sa istim periodom prošle godine, u hotelskom smještaju boravi šest posto više turista, dok u privatnom smještaju boravi oko osam posto manje, a ukupan broj turista je približno na istom nivou”, kazali su iz TO Budva, dodajući da, prema najavama, hotelijeri ove godine očekuju bolju turističku sezonu za nekih pet do deset posto, unatoč korekciji cijena hotelskog smještaja, najviše do 15 posto.

Jovan Rosić iz Udruge privatnih pružatelja smještaja kaže pak da su sezonom zadovoljni.

„Vlasnici privatnog smještaja koji su članovi udruženja su zadovoljni. Nemamo uvida u brojke turističkih organizacija gradova, ali u komunikaciji s ljudima iz udruženja, koji se ozbiljno bave turizmom, možemo zaključiti da je sezona dobra. Trenutna popunjenost je na visokoj razini i gotovo sve je rasprodano. Vlasnici koji su znatno podigli cijene nešto se više oslanjaju na “last minute booking”, dok je većina unaprijed rasprodala kapacitete u julu i augustu. Špica sezone je tradicionalno dobro popunjena i imamo dobre najave za kraj kolovoza i rujan”, rekao je Rosić.

Postsezona, kako je pojasnio, značajno ovisi o vremenskim prilikama, ali i tu očekuju dobar rezultat.

“Prethodna dva mjeseca bila su u prosjeku na razini prošlogodišnjih. Sezona je u popularnijim destinacijama na moru počela nešto ranije, pa su mnogi privatni smještaji prve goste primili već u travnju”, precizirao je Rosić.

Naveo je da radovi u Budvi nisu značajno utjecali na rezervacije, jer većina gostiju za njih nije znala prilikom rezervacije.

“Naravno da je bilo negativnih komentara i nezadovoljstva radovima, ali najveći problem s kojim se turisti ovdje susreću su velike gužve na cestama. Posebno je kritična dionica Budva – Kotor – Tivat. To je nešto na što nadležne službe moraju utjecati u narednom razdoblju. Nadamo se da će proširenje ceste Budva – Tivat, bar donekle popraviti situaciju u kojoj se nalazimo”, tvrdi Rosić, dodajući da je sezona otprilike na nivou prošlogodišnje.

BIZNIS.BA