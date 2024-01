Za 16. januar u Beogradu najavljena premijera filma “Nedelja” o Džeju Ramadanovskom

Premijera filma “Nedelja” Nemanje Ćeranića o čuvenom romskom pjevaču Džeju Ramadanovskom biće održana 16. januara, najavljeno je jučer na konferenciji za novinare koju je u Beogradu upriličila ekipa ovog dugometražnog ostvarenja.

Prema pisanju RTV Vojvodine, “Nedelja” nastala prema ideji producenta Vladana Anđelkovića te scenariste Stefana Boškovića, govori o Džejevom detinjstvu i njegovim muzičkim počecima. To je također priča o prijateljstvu i uspjehu u kojoj se prožimaju elementi akcije, drame i muzike.

Život poznatog Dorćolca na filmsko platno prenijela je glumačka ekipa u sastavu: Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojša Oljačić, Ivan Jevtović, Jovo Maksić, Bajram Severdžan, Nela Mihajlović i drugi.

Inače, Nemanja Ćeranić koji je po obrazovanju montažer, potpisuje svoj drugi igrani film kao režiser, nakon krimi ostvarenja “Lihvar” (2021) i serije “Švindleri” (2020).

Kako je otkrio, puna četiri mjeseca je tražio osobu koja će igrati Džeja Ramadanovskog.

“Odrastao sam na muzici koju su upravo stvarali Džej i Husein Husa, njegov “Beat Street”. Husu sam znao, bio je Džejev igrač, i oni dolaze, tako da kažem, iz istog miljea, iste te životne sredine. Husu smo odabrali kao idealnog za ulogu Džeja i uparivali smo ga sa svim ostalim glumcima”, rekao je reditelj.

On je naglasio da je Husein Husa donio posebnu autentičnost koja je za film bila veoma dragocjena.

“Osim što je film o Džeju i muzici, ovde je istaknut odnos između dva brata sa Dorćola. Tu je važan lik Džejevog brata od tetke. Zato je ovo film o dva puta i dvije sudbine, što mi je bilo interesantno”-kazao je reditelj Ćeranić.

Glavni glumac, ranije poznat kao muzičar iz dens benda devedesetih godina “Beat Street”, Husein Alijević Husa kazao je da se tokom rada na ulozi prisjećao tog perioda -kada je bio tinejdžer i stvarao na sceni kao kantautor.

“Kad su me zvali i ponudili mi da glumim Džeja, odmah sam znao da ću se vratiti u to doba, ne samo na velika vrata, već u vreme daleko iza mene i svih nas. Ja sam plesao na sceni kod Džeja, gledalo nas je i preko 30 000 ljudi, pružio nam je veliku šansu za karijeru. Čovek me je zadužio, i imam obavezu prema njemu ovim filmom da ga igram. Tako sam bio spreman da se sada sve ovo dešava, opet da budem u centru pažnje, kao nekada, a zbog filma o velikom Dženi”, kazao je je Husa.

Džeja Ramadanovskog kao dječaka, glumi Alen Selimi. Producent filma ga je zapazio dok je prodavao ruže u Skadarliji. Pozvali su ga na kasting, on je tu otpjevao pjesmu “Nedelja” i dobio ulogu.

Scenarista Stefan Bošković je rekao da je 90 posto filma urađeno prema istinitim događajima, i da mu je istraživački rad na pisanju bio najzanimljiviji deo u procesu.

Prema njegovim rečima, život Džeja Ramadanovskog je bilo potrebno utisnuti u dramaturgiju fima, a imali su više sati snimljenog materijala koje je trebalo obraditi dramaturški.

“Na kraju kao da smo imali 40 filmova o Džeju, a trebalo je snimiti i zaokružiti samo jedan. Mislim da se najmanje zna o njegovom detinjstvu, što je sada prisutno u filmu”, otkrio je scenarista.

U kinu Doma kulture u Srebreniku film je na repertoaru 28. i 29. januara od 20 sati. Ulaz 5 KM.