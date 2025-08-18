Zbog izvođenja radova obustavljen saobraćaj na putu Gračanica – Srnice, vozila koriste put preko Srebrenika

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz. Preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo poštivanje saobraćajnih propisa.

Zbog sanacije kolovoza uslijed požara na vozilu, u tunelu Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) saobraća se preticajnom trakom. Vozače molimo da smanje brzinu i poštuju postavljenu signalizaciju. Iz smjera Tarčina prema Bradini motorna vozila saobraćaju nesmetano.

Zbog izvođenja završnih radova od danas do 20.08.2025. godine u vremenu od 08 do 18 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnom putu R-460 Gračanica-Srnice. Za vrijeme obustave sva motorna vozila koristit će put preko Srebrenika.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Kostajnica, K.Dubica, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama, informišu iz IC BIHAMK-a.