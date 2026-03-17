Snijeg uzrokovao kolaps na putu u BiH (VIDEO)

Na dionici puta Glamoč – Mliništa – Kupres snijeg koji je napadao od jutros, 17. marta je značajno usporio saobraćaj.

Vozači koji voze tom dionicom puta su u grupama na Viberu upozorili da je kolaps na ovoj dionici puta i da ko ne mora da ne ide ovom dionicom.

Kako se vidi na snimcima koji su objavljeni, kamioni zbog snijega i poledice proklizavaju na ovom dijelu puta, te se stvaraju gužve.

Prognoza meteorologa se obistinila. Podsjetimo, za danas, utorak, 17. marta, u BiH je najavljeno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Minus 5 na Bjelašnici

Temperature vazduha, danas u 13 sati, bile su: Bjelašnica -5 stepeni, Ivan Sedlo 1, Bugojno, Drvar i Sokolac 4, Banjaluka i Sanski Most 5, Bihać, Doboj i Zenica 6, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 7, Srebrenica 8, Bijeljina 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni.

U srijedu prestanak padavina

“Sutra će u BiH biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, snijegom u višim područjima. Tokom dana, padavine će oslabiti. U večernjim satima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha biće većinom između jedan i pet, na jugu do sedam, a najviša dnevna temperatura uglavnom između pet i deset, na jugu do 13 stepeni”, naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.