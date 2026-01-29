Blokade granica nanose milionske štete: Poslovna zajednica traži hitan prekid

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna komora FBiH zatražili su hitan prekid blokada graničnih prelaza, upozoravajući da one već sada nanose milionske štete domaćoj privredi.

U otvorenom pismu navode da razumiju probleme s kojima se suočavaju prevoznici, ali ističu da blokade najviše pogađaju upravo bh. kompanije koje posluju na međunarodnom tržištu. Prema informacijama koje dobijaju od svojih članica, gubici se već mjere u milionima konvertibilnih maraka.

Poslovna zajednica podsjeća da već gotovo dvije godine upozorava na probleme prekograničnog poslovanja, posebno u vezi s boravkom vozača u Šengenskoj zoni. Uprkos brojnim inicijativama i apelima, ovo pitanje još nije sistemski riješeno, upozoravaju.

Milionske štete i prekid lanaca snabdijevanja

Ističe se i rizik od prekida lanaca snabdijevanja, što bi moglo dovesti do rasta cijena roba na tržištu Federacije BiH. Uz to, već se otvara prostor za pokretanje privrednih sporova zbog nastalih šteta, koje bi se nastavkom blokada mogle dodatno uvećati.

Januar, kao početak poslovne godine i period realizacije ugovorenih obaveza, dodatno povećava pritisak na kompanije. Zbog toga poslovna udruženja pozivaju na obustavu blokada i povratak redovnim privrednim tokovima, uz istovremeni snažniji pritisak na nadležne domaće i evropske institucije kako bi se problem trajno riješio.

Problem u nedostataku sistemskih rješenja

Na kraju poručuju da problem nije među privrednicima i prevoznicima, već u izostanku sistemskih rješenja, te pozivaju na dijalog, solidarnost i zajedničko djelovanje kako bi se spriječile dodatne štete po privredu i građane.

IZVOR:BIZNISINFO.BA