Danas sunčano, krajem dana naoblaka

Jutros je u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske naoblake.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Krajem dana porast naoblake sa zapada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 °C.

U petak 17.11.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama slab snijeg. U Hercegovini, centralnim i sjevernim područjima Bosne su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 °C