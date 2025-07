Danas u Srebreniku toplo bez padavina

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme bez padavina. Temperature će se kretati od 11°C ujutro do 26°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5.5 m/s. Preporučuje se lagana odjeća, kao što su majice i kratke hlače, te sunčane naočale. Nemojte zaboraviti staviti kremu za sunčanje zbog jakog sunca. Nema upozorenja za danas.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuje se stabilno vrijeme s dominantno sunčanim danima. Najtopliji dani bit će subota i nedjelja, s temperaturama do 30°C. Nedjelja će donijeti obilne pljuskove, pa je najbolji dan za izlet petak ili subota. Vjetar će biti umjeren, a padavine minimalne osim u nedjelju. Nema upozorenja za ovaj period.