Srijeda, 27 Augusta, 2025
Dugoročna prognoza: Kakvo vrijeme stiže s početkom školske godine

Federalni hidrometeorološki zavod saopćio je da Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje stabilno i sunčano vrijeme, uz postepen porast temperatura.

Prema prognozi za narednih 14 dana, kraj radne sedmice na jugu zemlje donosi i prve vruće dane.

“Noći i jutra će i dalje biti ugodna, a u centralnim dijelovima zemlje i svježa”, navode iz Zavoda. Tokom vikenda očekuje se pojačana naoblaka, pad dnevnih temperatura te kiša koja bi mjestimično mogla biti u obliku pljuskova.

Minimalne temperature zraka kretat će se od 9 do 14 stepeni u Bosni, do 18 u Hercegovini, a krajem sedmice u Hercegovini i do 22 stepena. Najviše dnevne temperature iznosit će između 28 i 34 stepena, a lokalno i do 36 stepeni.

Nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima očekuje se i početkom naredne sedmice, dok se od sredine sedmice prognozira postepena stabilizacija. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično sunčane periode. “Kraći lokalni pljuskovi nisu isključeni sredinom dana”, dodaju meteorolozi.

Jutarnje temperature tada će biti između 11 i 16 stepeni u Bosni, do 21 na jugu Hercegovine. Maksimalne dnevne vrijednosti kretat će se između 18 i 24 stepena u Bosni, dok će na jugu dosezati do 28 stepeni.

