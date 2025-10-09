Gradonačelnik Srebrenika ugostio predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ugostitio je danas predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademika Murisa Čičića.

Tokom sastanka razgovarali su o mogućnostima saradnje između Grada Srebrenika i Akademije nauka i umjetnosti BiH. Predsjednik Akademije izrazio je spremnost da ova najviša naučna institucija u zemlji pruži svoj stručni i naučni doprinos razvoju projekata našeg grada – od konceptualnog planiranja do realizacije, uz edukativnu i ekspertsku podršku.

Također, razgovarano je o drugim oblicima saradnje između lokalne zajednice i akademske zajednice, posebno u oblastima obrazovanja, kulture i naučnog razvoja.

-“Srebrenik nastavlja jačati veze s relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine te podržavati sve ono što čini temelj naše domovine”, navodi gradonačelnik Bjelić.