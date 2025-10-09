Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Važno upozorenje BIHAMK-a u vezi saobraćajnih kamera: Dok dobijete prvu kaznu, već ste napravili desetine prekršaja

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) obavještava sve vozače da se na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, posebno u većim gradovima, postavlja sve veći broj savremenih kamera koje automatski očitavaju registarske tablice i prepoznaju vozila bez važeće registracije.

“Svaki prolazak neregistrovanog vozila pored takve kamere evidentira se kao prekršaj, bez potrebe da policija zaustavlja vozilo ili unaprijed obavještava vozača”, navode iz BIHAMK-a.

BIHAMK upozorava da, dok vlasnik dobije prvu kaznu na kućnu adresu, može biti zabilježeno više uzastopnih prekršaja, što u konačnici može dovesti do novčanih kazni u iznosu od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka.

“Pozivamo sve vozače da blagovremeno provjere datum isteka registracije i izvrše potrebne obaveze na vrijeme, kako bi izbjegli neželjene troškove i sankcije”, dodaje se u saopćenju.

