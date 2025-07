Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme čeka za vikend: Stiže nova promjena

U Bosni i Hercegovini u petak, 1. augusta, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.

U subotu, 2. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na sjeveru Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Jače naoblačenje sa sjeverozapada praćeno kišom i pljuskovima očekuje se u noći sa subote na nedjelju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

U nedjelju, 3. augusta, umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stepena, saopćeno je iz FHMZ-a.