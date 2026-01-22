Petak, 23 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Planinarski pohod u okviru manifestacije „Dani Povelje 2026“, prijave u toku

By admin
0
48

I ove godine PD Majevica Srebrenik organizuje tradicionalni planinarski pohod u sklopu manifestacije „Dani Povelje 2026“, koji će se održati u subotu, 15. februara 2026. godine. Program pohoda:
• 08:30 – 09:30 – Doček i okupljanje učesnika ispred Doma Kulture
• 09:30 – Polazak na planinarsku stazu
• oko 13:00 – Dolazak na plato Sportsko rekreativnog centra Okresanica Majevica
Po dolasku je planirano druženje uz planinarski čaj i planinarski grah.
“Molimo planinarska društva i grupe koje planiraju dolazak da unaprijed najave broj učesnika, radi što bolje organizacije događaja.
Sve dodatne informacije dostupne su na Facebook profilu PD Majevica Srebrenik.
Dobro nam došli i vidimo se”, poručili su iz Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik.

Prethodni članak
Drugo polugodište u školama TK počinje u četvrtak, 29. januara
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a