Planinarski pohod u okviru manifestacije „Dani Povelje 2026“, prijave u toku

I ove godine PD Majevica Srebrenik organizuje tradicionalni planinarski pohod u sklopu manifestacije „Dani Povelje 2026“, koji će se održati u subotu, 15. februara 2026. godine. Program pohoda:
• 08:30 – 09:30 – Doček i okupljanje učesnika ispred Doma Kulture
• 09:30 – Polazak na planinarsku stazu
• oko 13:00 – Dolazak na plato Sportsko rekreativnog centra Okresanica Majevica
Po dolasku je planirano druženje uz planinarski čaj i planinarski grah.
“Molimo planinarska društva i grupe koje planiraju dolazak da unaprijed najave broj učesnika, radi što bolje organizacije događaja.
Sve dodatne informacije dostupne su na Facebook profilu PD Majevica Srebrenik.
Dobro nam došli i vidimo se”, poručili su iz Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik.
