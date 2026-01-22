Planinarski pohod u okviru manifestacije „Dani Povelje 2026“, prijave u toku

I ove godine PD Majevica Srebrenik organizuje tradicionalni planinarski pohod u sklopu manifestacije „Dani Povelje 2026“, koji će se održati u subotu, 15. februara 2026. godine. Program pohoda:

• 08:30 – 09:30 – Doček i okupljanje učesnika ispred Doma Kulture

• 09:30 – Polazak na planinarsku stazu

• oko 13:00 – Dolazak na plato Sportsko rekreativnog centra Okresanica Majevica

Po dolasku je planirano druženje uz planinarski čaj i planinarski grah.

“Molimo planinarska društva i grupe koje planiraju dolazak da unaprijed najave broj učesnika, radi što bolje organizacije događaja.

Sve dodatne informacije dostupne su na Facebook profilu PD Majevica Srebrenik.

Dobro nam došli i vidimo se”, poručili su iz Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik.