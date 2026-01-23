Petak, 23 Januara, 2026
Servisne informacije: Poledica, planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirana su 2 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 35 pregleda i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, jedna djevojčica i pet dječaka . U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije u Rapatnici, danas, petak 23. januara od 09:00 – 14:00 sati.
Zbog ledene kiše koja je padala putevi su zaleđeni, pa se preporučuje oprez vozačima i pješacima.
Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan. Temperatura će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 8°C u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3.2 m/s. Padavine nisu predviđene, a vlažnost zraka je niska.

