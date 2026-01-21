Servisne informacije: Požar odžaka u Tinji

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 45 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na odžaku kuće u Tinji.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 21.01.2026. godine (srijeda), na području Grada Srebrenika u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 22.01.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika u naselju Špionica Krč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani, Crveno Brdo i Straža da se voda, zbog povećane mutnoće, NE može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i suh dan s vedrim nebom. Temperature će se kretati od -7°C u ranim jutarnjim satima do oko 0°C u podne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3.7 m/s, što će pojačati osjećaj hladnoće. Padavine nisu predviđene, a vlažnost zraka je niska