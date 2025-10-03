Tuzla postaje centar meda i tradicije: 2. dani meda i ruralnog stvaralaštva 10. i 11. oktobra na Trgu Slobode

Trg Slobode u Tuzli će 10. i 11. oktobra 2025. godine ponovo zasjati mirisima, bojama i okusima domaće tradicije. Porodični ruralni edukativni centar (PREC), u saradnji s Udruženjem pčelara „Nektar“, organizuje 2. Dane meda i ruralnog stvaralaštva Tuzlanskog kantona, manifestaciju koja će okupiti pčelare, udruženja i proizvođače iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ovaj dvodnevni događaj donosi priliku da građani na jednom mjestu otkriju bogatstvo prirodnih pčelarskih proizvoda, ali i da uživaju u raznovrsnim rukotvorinama, tradicionalnim prehrambenim specijalitetima i pričama ljudi koji svoju svakodnevnicu posvećuju očuvanju domaće proizvodnje.

„Naši izlagači ne donose samo med, sirupe ili rukotvorine – oni donose dio svoje tradicije i srca, što ovu manifestaciju čini posebnom“, poručuju organizatori.

Osim degustacije i kupovine proizvoda, posjetioci će imati priliku da razgovaraju s vrijednim proizvođačima, da čuju kako nastaje pravi domaći med te da se podsjete na važnost lokalne proizvodnje u očuvanju identiteta i jačanju ruralnih zajednica.

Pod pokroviteljstvom Grada Tuzle, Dani meda i ruralnog stvaralaštva postaju sve važnija tačka susreta ljubitelja prirode, tradicije i domaćih proizvoda. Zato, ako 10. i 11. oktobra budete u Tuzli, svratite na Trg Slobode. Čeka vas toplina domaćih proizvoda, osmijeh vrijednih proizvođača i prava doza slatkog užitka – jer med nikada nije bio samo hrana, već i dio našeg kulturnog nasljeđa