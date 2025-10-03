Bez krčenja šuma: Kako će se bh. izvoznici drveta prilagoditi EUDR pravilima?

Od početka naredne godine trebala bi početi primjena Evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma 2023/1115 (EUDR), a šta će to značiti za bh. izvoznike drva i proizvoda od drveta, moglo se čuti na radionici održanoj u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Radionica je okupila predstavnike drvoprerađivačkih kompanija, šumarstava i institucija, koji su dobili praktične savjete i podijelili iskustva iz prakse u nastojanju da se prilagode novoj regulativi.

Bez krčenja šuma

Riječ je o ključnom zakonu Evropske unije kojim se nastoji doprinijeti smanjenju krčenja i propadanja šuma u svijetu.

“Sva preduzeća registrirana u Evropskoj uniji prilikom uvoza, izvoza ili trgovine u EU, moraju biti usaglašena sa zahtjevima Direktive, a ona se odnosi i na sve dobavljače drveta i proizvoda od drveta do izvora – šume“, rekao je Zoran Tintor, iskusni stručnjak u oblasti standardizacije preduzeća iz drvnog sektora i dugogodišnji međunarodni član FSC-a iz Srbije.

On je rekao da za izvoznike drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, to praktično znači da usaglašenost sa EUDR mora biti potvrđena prije izvoza robe, da bi ona uopće mogla biti upućena na granicu sa EU.

Dakle, svi izvoznici su obavezni prikupiti informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje da je upotrijebljeno drvo legalno posječeno i da je dobijeno bez krčenja šuma. Pojam “bez krčenja šuma” podrazumijeva da drvo potiče sa površina na kojima, nakon 31. decembra 2020. godine, nije došlo do krčenja ili degradacije šuma u smislu relevantnih propisa.

Obaveza za sve subjekte u lancu snabdijevanja

O iskustvu usaglašavanja je govorio Mesut Alcan iz kompanije Natron Hayat d.o.o. Maglaj. On je istaknuo da je kompanija upoznata s EUDR i da intenzivno radi na usklađivanju svojih procesa sa novom regulativom u skladu sa postavljenim rokovima, kako bi nesmetano mogli plasirati svoje proizvode na EU tržište.

“Kompanija Natron Hayat izvozi 95 posto svojih proizvoda, a veći dio izvoza je u EU. Prilagodba je naš imperativ. Koliko je to važno govori činjenica da zbog pogrešno unesenog samo jednog podatka slijede kazne koje iznose 4 posto od ukupne vrijednosti plasirane robe na tržište EU, a što je najgore budete stavljeni i na ‘crnu listu’ i nećete moći izvoziti”, pojasnio je Alcan.

EUDR uspostavlja obavezu dokumentiranja porijekla drveta za sve kompanije koje stavljaju drvo i drvne proizvode na tržište Unije, kao i za trgovce koji ih kupuju ili prodaju. Sistem dužne pažnje (Due Diligence System – DDS) mora biti uspostavljen kako bi se osiguralo da su drvo i proizvodi od drveta legalnog porijekla. Certifikacijski sistemi kao što su Forest Stewardship Council (FSC) i Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) priznaju se kao validni oblici DDS-a, pod uslovom da su certifikate izdala akreditirana tijela prihvaćena u EU.

Obaveza uspostavljanja DDS-a podjednako se odnosi na sve subjekte u lancu snabdijevanja, bez obzira na to da li se radi o prometu proizvoda od punog drveta, namještaja ili montažnih drvenih objekata. Time se osigurava mogućnost potpunog praćenja porijekla sirovina korištenih u proizvodnji.

IZVOR:AGROKLUB.BA