Saobraćaj pojačan na većini putnih pravaca, u kotlinama moguća magla

Prvog radnog dana u sedmici očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u zonama gradskih centara širom Bosne i Hercegovine. Saobraća se po pretežno suhom kolovozu, dok je u kotlinama i višim predjelima mjestimično moguća pojava magle, koja može smanjiti vidljivost. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog učestalih odrona izdvajamo dionice: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Donji Vakuf–Jajce–Crna Rijeka–Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani i Rogatica-Višegrad. Savjetujemo opreznu vožnju i obavezno posjedovanje zimske opreme.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.