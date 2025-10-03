Umjereno do pretežno oblačno vrijeme: Mjestimično slaba kiša, na planinama snijeg

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne razvedravanje u većem dijelu zemlje. U nižim područjima centralne i istočne Bosne se očekuje slaba kiša, a u višim i na planinama slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 5, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa povremeno slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.

Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Dodatna stabilizacija vremena, izraženije sa poslijepodnevnim i večernjim satima, pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga će se tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata umanjiti. U dijelu istočne Bosne, opšta slika će biti lošija usljed dužeg zadržavanja naoblake i padavina.

Moguće su slabije izražene reakcije na promjenu, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju, s obzirom na osjetno hladnije vrijeme, naročito u unutrašnjosti zemlje.