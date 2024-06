Više sunca do kraja sedmice, u ponedjeljak pogoršanje vremena

U Bosni i Hercegovini će danas biti umjereno do pretežno oblačno. Nešto sunčanije vrijeme očekuje se na jugu. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 18, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 25 do 32 stepena.

U subotu 29.6.2024. u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C.

U nedjelju 30.6.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C.

U ponedjeljak 1.7.2024. pretežno sunčano prije podne. Jače naoblačenje koje će usloviti padavine širom zemlje se očekuje tokom noći na utorak. U Bosni pljuskova i grmljavine može biti i u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C.

FHMZ BiH