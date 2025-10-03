U Gradačcu pronađeno oružje, eksplozivna sredstava i municija, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a (Sektora kriminalističke policije/Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Policijske uprave Gradačac uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku) su u okviru kontinuiranih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, na području Gradačca, postupajući po naredbi Općinskog suda u Gradačcu, izvršili pretres kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i vozila koje koristi S.H., rođen 1988. godine iz Gradačca.

Prilikom pretresa, pronađena je veća količina oružja, eskplozivnih sredstava i municije: puškomitraljez, ručni bacač ”zolja”, tri revolvera, dva pištolja, gasni pištolj, dvanaest ručnih bombi, dva tijela ručnih bombi i upaljači, tromblonski dodatak, četiri lovačke puške.

Također je pronađena i bijela valjkasta materija koja asocira na eksploziv, osam električnih detonatorskih kapisli, detonatorski štapini, tzv. “fantomke”, dijelovi maskirne uniforme, pancirni prsluci, opasači sa futrolama, noževi, veća količina lovačke, pištoljske i druge municije raznih kalibara (preko hiljadu komada), radio veza, blinkeri i rotacije, baterijske lampe.

Pronađen je i alat za prekucavanje brojeva šasije i drugi alati, manja količina materije i tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku.

O poduzetim radnjama obaviješten je kantonalni tužilac, po čijem nalogu će protiv uhapšenog S.H. Kantonalnom tužilaštvu TK biti dostavljen Izvještaj sa dokazima zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, saopćeno je iz MUP-a TK.