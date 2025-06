Danas sunčano, popodne nestabilno

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti ima na sjeverozapadu Bosne gdje je lokalno registrovana kratkotrajna kiša.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, ali je nestabilno vrijeme. Uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.

U utorak 17.6.2025. u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Nestabilno vrijeme širom zemlje sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.