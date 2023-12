Danas svježije sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno i postepeno svježije vrijeme sa kišom, a na višim planinama sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 10 stepeni Celzijusovih.

Jača kiša moguća je ujutro. U drugom dijelu dana padavine će postepeno slabiti i prestati u većini krajeva, osim u centralnim i istočnim, gdje će u nižim predjelima padati kiša, a u višim snijeg.

Jutarnja temperatura iznosiće od sedam do 13, na jugu do 15, a dnevna od dva do osam, na jugu do 10, u višim krajevima od minus jedan stepen Celzijusov.

U jutarnjim časovima duvaće jugo, povremeno sa jakim udarima, a od sredine dana vjetar mijenja smjer na sjever.