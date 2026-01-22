Edin Džeko zvanično novi fudbaler Schalkea 04

Edin Džeko je od prije nekoliko minuta i zvanično novi fudbaler Schalkea 04.

Iskusni napadač jutros je uspješno prošao ljekarske preglede, nakon čega je potpisao ugovor s nekadašnjim velikanom Bundeslige.

Džeku u Gelsenkirchenu čeka trener Miron Muslić, stručnjak bh. korijena koji predvodi ambiciozni projekt povratka Schalkea u vrh njemačkog fudbala, kao i saigrač iz reprezentacije Nikola Katić, što je dodatno olakšalo odluku legendarnom napadaču.

Džeko u Schalke dolazi kao slobodan igrač, nakon što je proveo polusezonu u italijanskoj Fiorentini. Prethodno je dvije sezone nosio dres turskog Fenerbahčea, gdje je bio jedan od ključnih igrača i lider svlačionice. Ipak, povratak u Italiju nije mu donio ono što je očekivao.

Schalke će biti ukupno osmi klub u karijeri Dijamanta koji je do sada nastupao za Fiorentinu, Inter, Fenerbahče, Romu, Manchester City, Wolfsburg, Teplice i Željezničar u kojem je ponikao.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je do sada odigrao 146 utakmica na kojima je postigao 72 gola.

(Vijesti.ba)