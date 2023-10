Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama

Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uklonjeno vozilo tako da je normalizovano saobraćanje na autoputu A1 na petlji Kakanj, izlazni krak sa autoputa iz pravca Zenice.

Magla, mjestimično veoma gusta, smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, kao i preko pojedinih prevoja, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Upozoravamo i na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima..

Do 20.10. zbog deminiranja terena, svakog radnog dana od 09 do 15 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo (naselje Krupac-Kupalište).

Zbog sanacionih radova na magistralnim putevima Konjic-Jablanica (u mjestu Paprasko) i Tuzla-Kalesija (u mjestu Miljanovci) saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim lokacijama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima: Jablanica-Blidinje, Vitez-Nević Polje i Doboj-Rudanka-Johovac.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

BIHAMK