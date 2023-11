Meteorolozi najavili promjenu vremena: Evo kada stiže snijeg i gdje će prvo padati

U većem dijelu zemlje jutros je pretežno sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta magle i niske oblačnosti, naročito u centralnim i istočnim područjima.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Livno -2; Bjelašnica, Drvar, Sokolac i Tuzla 0; Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Sanski Most, Sarajevo i Široki Brijeg 1; Bugojno i Prijedor 2; Stolac 4; Zenica 5; Gradačac, Mostar i Trebinje 7; Neum 10°C.

Danas u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta magle i niske oblačnosti. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.

U Sarajevu dosta niske naoblake dio prijepodneva. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

Objavljena je prognoza do nedjelje:

U petak 10.11.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U subotu 11.11.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadnu i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U nedjelju 12.11.2023., jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi su moguću u Hercegovini, centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.