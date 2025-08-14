Na graničnim prelazima pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz BiH

Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Čekanja na graničnim prelazima podložna je čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na web stranici www.bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.