I danas toplo, na snazi narandžasto upozorenje

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na jugoistoku Hercegovine je moguć lokalni pljusak.

Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 °C.

Za dijelove napšpe zemlje i danas je upaljen narandžasti meteoalarm, zbog očekivanih temepratura zraka.

Biometeorološke prilike su povoljne do umjereno nepovoljne u većem dijelu zemlje. Sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz visoke dnevne temperature, moglo bi uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kardiovaskularnih i respiratornih. Osobe osjetljive na vremenske promjene mogu osjećati umor, razdražljivost, glavobolju i dekoncentraciju.

Na jugu zemlje, gdje su prognozirane izuzetno visoke temperature do 41 °C, preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, nošenje lagane i svijetle odjeće, te redovna hidratacija. Lokalni pljuskovi koji su mogući u zapadnim dijelovima Bosne u poslijepodnevnim satima mogli bi donijeti kratkotrajno olakšanje, ali i povećati osjet sparine. Savjetuje se oprez prilikom fizičkih aktivnosti na otvorenom, posebno starijim osobama i djeci.