PD “Majevica” Srebrenik dobilo prve vodiče B kategorije

U dane vikenda 14. i 15. marta okončana je obuka za vodiče B kategorije za zimske(snježnoledničke ture), nakon čega su polaznici pristupili teorijskom i praktičnom ispitu i uspješno ga položili te dobili diplome za tu kategoriju.Ispit je održan na planini Visočica na vrhovima Vito i Subar. Ispitu je pristupilo osam polaznika iz Federacije BiH, a iz Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik ih je bilo tri: Dževad Muslimović, Sead Begić i Almir Karić koji su prošle godine postali certificirani vodiči A kategorije. Na osnovu zalaganja i pokazanih vještina i znanja iz oblasti planinarstva Dževad Muslimović i Sead Begić su predloženi da dobiju zvanje učitelja planinarstva o čemu će odlučiti Upravni odbor Planinarskog Saveza Federacije BiH.