U srijedu akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Srebreniku

Foto: Arhiva

U srijedu, 18. marta 2026. godine Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC – a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se održati u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9:30h-12:00 sati.

Ako je suditi po dosadašnjim akcijama, očekivati je dobar odziv naših sugrađana, koji su nesebično darovali najdragocjeniju tečnost na svijetu. Pozivaju se svi oni koji su u prilici da se odazovu akciji.

Osim u predviđenom terminu organizovanih akcija, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.