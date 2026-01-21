Danas oblačno i hladno

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Ivan Sedlo i Livno -8; Bjelašnica -7; Bugojno i Sarajevo -6; Bijeljina, Drvar, Tuzla i Zenica -5; Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce i Sanski Most -3; Trebinje 2; Mostar 3°C.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno. U drugom dijelu dana na području Hercegovine lokalno će padati slaba kiša, na planinama slab snijeg. Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C.

Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Negativni uticaj vremena najviše će se ogledati kroz izrazito niske temperature, naročito tokom jutra i večeri, kada bi osjetljive grupe stanovništva trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. Danju će biti malo ugodnije uz blago zatopljenje i sunčane intervale. Opšta slika će, sa više vedrine, biti ljepša u Hercegovini, Krajini, na jugozapadu Bosne i planinama, dok će na sjeveru zemlje i dijelom u centralnim područjima, dugotrajna magla i niska naoblaka usporavati porast temperatura zraka, stoga je izgledno da će u ovim područjima drugi dio dana biti ugodniji.