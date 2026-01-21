Srijeda, 21 Januara, 2026
NaslovnicaVRIJEME

Danas oblačno i hladno

By admin
0
17

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Ivan Sedlo i Livno -8; Bjelašnica -7; Bugojno i Sarajevo -6; Bijeljina, Drvar, Tuzla i Zenica -5; Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce i Sanski Most -3; Trebinje 2; Mostar 3°C.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno. U drugom dijelu dana na području Hercegovine lokalno će padati slaba kiša, na planinama slab snijeg. Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C.

Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Negativni uticaj vremena najviše će se ogledati kroz izrazito niske temperature, naročito tokom jutra i večeri, kada bi osjetljive grupe stanovništva trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. Danju će biti malo ugodnije uz blago zatopljenje i sunčane intervale. Opšta slika će, sa više vedrine, biti ljepša u Hercegovini, Krajini, na jugozapadu Bosne i planinama, dok će na sjeveru zemlje i dijelom u centralnim područjima, dugotrajna magla i niska naoblaka usporavati porast temperatura zraka, stoga je izgledno da će u ovim područjima drugi dio dana biti ugodniji.

Prethodni članak
Servisne informacije: Požar odžaka u Tinji
Naredni članak
Šta donosi novi Zakon o PIO-u i kako će se sada obračunavati penzije?
admin

VIJESTI

VRIJEME

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a