Stiže promjena vremena: Nova prognoza za vikend u BiH

U Bosni i Hercegovinui u petak, 16. januara, pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bugojno 0; Drvar, Ivan Sedlo i Zenica 1; Livno i Sanski Most 2; Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo i Tuzla 3; Doboj 4; Mostar 7; Trebinje 8; Bihać 10°C.

Danas više oblačnosti dio prijepodneva. Sunčanije u drugoj polovini dana. Po kotlinama u centralnim područjima moguća je dugotrajna magla. Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C.

Objavljena je prognoza do utorka:

U subotu 17.1.2026. pretežno sunčano na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Na sjevernim područjima Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima preovladavaće niska oblačnost ili magla. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U nedjelju 18.1.2026. u Bosni će preovladavati niska oblačnost, po kotlinama i magla. Pretežno sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.

U ponedjeljak 19.1.2026. pretežno sunčano na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. U većem dijelu Bosne će biti dosta niske oblačnosti koja će se sporo smanjivati. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 2°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C.

U utorak 20.1.2026. očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Prije podne po kotlinama i sjevernim područjima će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 2°C, na jugu zemlje od 7 do 9°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.