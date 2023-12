Magla smanjuje vidljivost na putevima

Kolovoz je suh i mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost, mjestimično na manje od 50 metara. Izdvajamo dionice uz rijeke Bosnu, Unu, Vrbas i Lašvu, kao i šire područje Kiseljaka, Kupresa i Tomislavgrada. Posebno skrećemo pažnju i na autoput Zenica-Sarajevo, gdje je potrebno voziti smanjenom brzinom..

Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Turbe-Karanovac, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres i Sarajevo-Foča, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

Savjetujemo oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Napominjemo vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, bez obzira na trenutno povoljne vremenske uvjete.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Čaklovići na magistralnom putu Tuzla-Kalesija izvode se u noćnim satima (23-05 sati) a za to vrijeme vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. U danima praznika i vikenda neće biti radova.

Pojačan je promet vozila i duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.