Na snazi narandžasto upozorenje zbog olujnih udara vjetra, do kraja sedmice kiša

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U večernjim satima slabi lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jačanje juga tokom noći na petak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih, lokalno i orkanskih udara vjetra, kao i intenzivnijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Udari vjetra očekuju se širom zemlje od 20 sati u četvrtak do 15 sati u petak.

Padavine uglavnom u sjevernim i istočnim područjima Hercegovine i zapadnim područjima Bosne.

Očekivani udari vjetra između 60 i 80, lokalno oko/iznad 90 kilometara na sat. Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, između 30 i 50, lokalno do 70 litra po metru kvadratnom.

Kišovito i za vikend

U petak pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavina u sjevernim, istočnim područjima Hercegovine i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći prestanak padavina. Vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslijepodne vjetar postepeno slabi. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, u južnim i sjevernim područjima Bosne do 23, a dnevna od 15 do 21, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 23 stepena.

U subotu pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Prijepodne kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi u Hercegovini, djelimično centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 21 stepen.

