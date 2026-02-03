Poziv privrednim društvima: Program energetske obnove zgrada javne namjene

Obavještavamo privredna društva iz oblasti građevinarstva da Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), provodi Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona, koji će se finansirati iz kreditnih sredstava EBRD-a.

Projekat “Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona” podrazumijeva mjere energetske efikasnosti na objektima javne namjene Tuzlanskog kantona, i to: ugradnja termoizolacije vanjskih zidova (fasada), zamjena vanjske stolarije, zamjena sistema grijanja i zamjena rasvjete.

U cilju realizacije navedenog Projekta Ministarstvo, u saradnji sa konsultantom nLogic d.o.o. Sarajevo, organizuje obuku u Kantonalnoj privrednoj komori u Tuzli, dana 5. februara (četvrtak) 2026. godine, sa početkom u 11:00 sati, na koju se pozivaju privredna društva iz oblasti građevinarstva, na temu: priprema tenderske dokumentacije, uslovi koji se zahtijevaju od ponuđača, kao i o drugim pitanjima u vezi sa eventualnom prijavom na Javni poziv za izvođenje radova.