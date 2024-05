U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima praćenim grmljavinom.

Biće uslova uslova za lokalne nepogode uz jače padavine ponegdje i moguću pojavu grada.

Tokom ranijih jutarnjih sati uz rijeke i po kotlinama moguća je prolazna magla.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 27 stepeni Celzijusa.

Puhaće slab do umjeren vjetar, uglavnom, jugozapadni.