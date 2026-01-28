Povećane dnevnice za službena putovanja u FBiH

Vlada FBiH povećala dnevnice za službena putovanja sa 25 na 45 KM. Novi neoporezivi limit važi od januara 2026. godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je uredbu kojom se povećava iznos dnevnica za službena putovanja unutar Bosne i Hercegovine, sa dosadašnjih 25 KM na 45 KM, što predstavlja rast od čak 80 posto.

Izmjena je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 100/25 od 31. decembra 2025. godine, a odnosi se na Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja. Novim propisom izmijenjen je član 5. stav (2) Uredbe, tako što se broj “25” zamjenjuje brojem “45”.

Uredba je donesena na 64. sjednici Vlade FBiH, održanoj 29. decembra 2025. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Prema važećim pravilima, dnevnica se isplaćuje za službena putovanja koja traju duže od osam sati, dok se za putovanja duža od 12 sati isplaćuje puna dnevnica, odnosno 45 KM.

U slučajevima kada putovanje traje od osam do 12 sati, zaposleniku pripada polovine dnevnice, odnosno 22,50 KM U slučaju da je zaposleniku osigurana prehrana, iznos dnevnice se umanjuje za 30 posto.

Uredba se obavezno primjenjuje na subjekte javnog sektora u Federaciji BiH, dok za privatni sektor važi samo ako je predviđena kolektivnim ugovorom ili internim aktima poslodavca. U suprotnom, naknade za službena putovanja uređuju se ugovorima o radu i pravilnicima poslodavca.

Ipak, ova izmjena ima značajan utjecaj i na privatni sektor. Naime, poslodavci mogu zaposlenima neoporezivo isplatiti dnevnicu samo do visine koja važi za državne službenike. Do sada je neoporezivi limit iznosio 25 KM, dok se na iznos iznad toga plaćao porez od oko 40 posto. Povećanjem dnevnice na 45 KM, taj neoporezivi prag je znatno podignut.

Ova promjena posebno će olakšati poslovanje firmama čija djelatnost podrazumijeva česta službena putovanja, poput prijevozničkih i terenskih kompanija, ali istovremeno otvara i širu raspravu o fiskalnim prioritetima i socijalnom kontekstu u kojem je odluka donesena.