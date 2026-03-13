U BiH danas uglavnom oblačno, bit će lokalnih pljuskova

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Nešto manje oblačnosti očekuje se u južnim i istočnim područjima, ali i dalje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Padavine se uglavnom očekuju u drugom dijelu dana.

Puhat će slab do umjeren vjetar, većinom južnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne – istočni.

Jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, a najviša dnevna između 14 i 19 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti očekuje se kiša.

Jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.