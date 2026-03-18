Vremenske prilike u TK u naredne dvije sedmice

U Tuzlanskom kantonu danas je aktívno upozorenje za jak vjetar (≥40 km/h) koje traje do 22:59 sati. Tokom jutra mogući su slabi pljuskovi, posebno u planinskim predjelima poput Kladnja, ali većinom će biti vedro sa povećanjem temperature do 12-13 stepeni tokom podneva. Vjetar će biti umjeren do jak, sa najjačim naletima u ranim poslijepodnevnim satima. Noću će se temperatura spustiti na 4-7 stepeni, a vjetar će se smiriti.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno pogoršanje vremena sa značajnim padavinama. U prva tri dana (19.-21. Mart) bit će hladno i vedro sa minimalnim temperatuama ispod nule noću. Od utorka, 24. Marta, počinje period obilnijih i čestih padavina koje će trajati do kraja sedmice. Posebno u planinskim dijelovima, poput Kladnja, očekuju se obilne padavine sa visokim vjerojatnostima (do 95%). Dnevne temperature će se kretati između 3 i 5 stepeni, a noćne oko 0-3 stepena. Vjetar će biti umjeren.

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu dominiraće hladno i vlažno vrijeme sa izrazito obilnim padavinama. Period od 24. Marta do početka Aprila karakteriziraju vrlo visoke dnevne vjerojatnosti padavina (često iznad 80%), što ukazuje na produženu kišnu epizodu. Temperaturni režim će ostati nizak za ovo doba godine, sa dnevnim maksimumima od 3-5 stepeni i noćnim minimumima oko 3 stepena. U planinskim područjima padavine mogu biti posebno intenzivne. Tek krajem perioda (oko 1. Aprila) može se očekivati blago poboljšanje, ali uz zadržane visoke šanse za kišu.